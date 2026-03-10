Securfox ai playoff | vittoria strategica dopo il ko con

La Securfox Forlì ha conquistato matematicamente un posto ai playoff dopo aver vinto una partita chiave contro il Cittadella, che segue una sconfitta in casa. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo in un momento cruciale della stagione, assicurandosi così l’ingresso tra le migliori otto del campionato. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso alla formazione di raggiungere l’obiettivo.

La Securfox Forlì ha matematicamente assicurato l'accesso ai playoff, trasformando una sconfitta casalinga contro il Cittadella in un successo strategico. Nonostante il risultato finale di 2-1 a favore dei veneti dopo i tempi supplementari, il punto guadagnato nei tempi regolamentari è stato sufficiente per rendere la squadra forlivese irraggiungibile dalle compagini della zona bassa. Il palasport di Forlì si è trasformato in un teatro di emozioni contrastanti, dove la delusione per l'esito finale si è subito mescolata con la certezza di aver centrato l'obiettivo stagionale principale. La vittoria dell'extra time non ha scalfito la posizione in classifica dei biancoblu, che ora possono guardare al futuro con la serenità di chi possiede già il pass per la fase successiva del campionato.