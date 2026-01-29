Atalanta ko a Bruxelles con Union SG Dea ai playoff di Champions

L’Atalanta perde 1-0 a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise e lascia sfumare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La rete decisiva di Khalaili condanna i nerazzurri, che ora devono accontentarsi dei playoff. La squadra di Gasperini giocherà contro una tra Borussia Dortmund e Olympiacos per sperare di passare il turno. È stata una partita difficile, con i bergamaschi che hanno provato a reagire senza riuscirci. Ora si pensa già alla prossima sfida, con il sogno di proseguire in questa competizione europea

i nerazzurri sfideranno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. BRUXELLES (BELGIO) - L'Atalanta non riesce nell'impresa di qualificarsi agli ottavi di Champions League: contro l'Union Saint-Gilloise i bergamaschi perdono 1-0, decisiva la rete messa a segno da Khalaili, i nerazzurri chiudono in quindicesima posizione e si qualificano dunque ai playoff. Palladino ha scelto di stravolgere la formazione anche in vista della prossima sfida col Como. Lookman è stato schierato da titolare per la prima volta da quando è ritornato dalla Coppa d'Africa, a far coppia col nigeriano Samardzic.

