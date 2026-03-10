Se vince il Sì ci togliamo di mezzo la magistratura | bufera per le parole della capo gabinetto di Nordio

A meno di due settimane dal referendum sulla riforma della magistratura, si sono scatenate dure reazioni dopo le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministero della Giustizia. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito, alimentando tensioni tra le parti coinvolte. La frase, che fa riferimento a un probabile esito favorevole al Sì, ha generato un certo scalpore tra gli osservatori politici e gli operatori del settore.

A meno di due settimane dal referendum sulla riforma della magistratura, la campagna referendaria registra una nuova fiammata di polemiche per le parole di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministero della Giustizia. Finché la giustizia non ti marchia, tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione”, ha dichiarato la funzionaria nel corso di un dibattito televisivo sull’emittente siciliana TeleColor. “Il penale – ha aggiunto – uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Tpi.it

