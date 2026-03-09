Se vince il no scappo Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum | scoppia la polemica – Il video

Durante un dibattito televisivo sulla riforma della Giustizia, la capa di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, ha affermato:

È polemica per l’intervento della capa di gabinetto di Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, durante un dibattito televisivo con la senatrice di Avs Ilaria Cucchi sulla riforma della Giustizia. Nella trasmissione il Punto, andata in onda sabato 7 marzo sull’emittente siciliana Telecolor, Bartolozzi – indagata per false dichiarazioni nel caso Almasri – ha dichiarato che « lascerà l’Italia » se dovesse vincere il no al referendum del 22 e 23 marzo. «Quando la magistratura avrà riacquisito la sua credibilità – ha affermato la capa di gabinetto – le aziende torneranno a fidarsi del nostro Paese e a investire. I giovani che vanno via perché non credono nell’Italia torneranno, perché la magistratura sarà uno dei tre ordini dello Stato che fanno funzionare il Paese». 🔗 Leggi su Open.online

