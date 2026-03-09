VIDEO | Elezioni i piani degli ex sindaci De Luca e Basile | dal Ponte alle nuove accuse contro Scurria

Due ex sindaci hanno presentato i loro piani riguardo alle elezioni, affrontando temi come il Ponte dello Stretto e le recenti accuse rivolte a un altro politico. Un report del 2018 e le azioni intraprese fino a oggi vengono citati per illustrare le questioni politiche ed elettorali attuali. Nel frattempo, un ex primo cittadino ha rivolto accuse a un suo predecessore.

Dall'ennesimo report di cosa è trovato nel 2018 e cosa è stato fatto fino a oggi ai temi politici ed elettorali del presente: la legge speciale sul Ponte dello Stretto per ridurre al massimo i disagi (a cominciare da espropri e risorse idriche) alla nuova invettiva di Cateno De Luca contro l'ex presidente di Arisme Marcello Scurria, candidato del centrodestra. Prima della presentazione De Luca e Federico Basile hanno parlato alla platea per quasi un'ora. Basile ha sottolineato che non ci saranno confronti con l'ex assessore Carlotta Previti con la quale ha polemizzato per la perdita dei fondi dell'IHub.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

