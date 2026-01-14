Asili e scuole per l' Infanzia | apertura delle iscrizioni online per duemila posti

Sono aperte le iscrizioni online per i nidi d’infanzia, i servizi sperimentali 0/6 e le scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno educativo 2026/2027, con circa duemila posti disponibili. La procedura permette di prenotare facilmente il proprio posto, garantendo un’ampia scelta e accesso ai servizi dedicati ai bambini in età prescolare. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a data da definire.

Sono aperte da oggi le iscrizioni ai nidi d’infanzia, servizi sperimentali 06 e scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno educativo 20262027. Verranno messi a bando circa 748 posti per i servizi 03 anni e 1030 sulle scuole d’infanzia. La presentazione del bando è avvenuta questa mattina. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, al via le domande online Leggi anche: Nuovo anno scolastico, ultima settimana per le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia comunali La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iscrizioni anno scolastico 2026/2027 - Sezioni primavera e scuole dell'Infanzia comunali e statali - modulistica; Open Day 2026 – Scuole dell’Infanzia Comunali; Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2026: cosa fare e quando; Ammissioni scuola infanzia comunale A.S. 2026/2027: dal 12 gennaio al 2 febbraio 2026. Iscrizioni a nidi e scuole d'infanzia: fra le novità, l'apertura di due nuovi nidi per 160 posti - Videointervista - L’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti, in occasione dell’apertura delle iscrizioni a nidi ed asili d’infanzia, illustra le novità principali, inclusa l’apertura di due nuovi nidi per compl ... gazzettadiparma.it Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Tutte le info da infanzia a secondaria [LO SPECIALE] - Mercoledì 17 dicembre 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato - orizzontescuola.it Poggibonsi: aperte le iscrizioni per gli asili comunali - 2027 per le scuole dell’infanzia comunali, Mastro Ciliegia in via Sangallo ... ilcittadinoonline.it

nei nidi e infanzie del Comune di Venezia27 asili nido e 16 scuole dell'infanzia non sono numeri da poco in città. E un settore, quello degli #servizieducativi, che in questi anni è cresciuto. Abbiamo istituito la figura del Direttore alla scu facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.