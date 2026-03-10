Scuole d’Arte e dei Mestieri al via due corsi gratuiti | come iscriversi

Le Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale hanno avviato due corsi gratuiti destinati ai residenti dei municipi VI, XI e XIV. I programmi sono finanziati dai fondi PNRR e mirano a trasmettere competenze di base in ambito artigianale e artistico. Le iscrizioni sono aperte e le attività sono rivolte a persone senza occupazione.

Da aprile a giungo 2026 nuovi percorsi formativi saranno a disposizione per i residenti senza occupazione dei municipi VI, XI e XIV. Le iscrizioni termineranno il 27 marzo Favorire l’acquisizione di competenze di base in ambito artigianale e artistico. Questo l’obiettivo dei due corsi formativi (finanziati da fondi PNRR) gratuiti rivolti ai residenti dei municipi VI, XI e XIV senza occupazione attivati dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale e che prenderanno il via nel mese di aprile presso la Scuola Arti Ornamentali (via di San Giacomo 11). I corsi in questione sono “Introduzione alla decorazione ceramica” e “Elementi di lavorazione del legno e restauro del mobile” e avranno una durata di 60 ore con frequenza bisettimanale, fino a giugno 2026, con lezioni dalle ore 10:00 alle 14:00. 🔗 Leggi su Romatoday.it

