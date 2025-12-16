Confapi Pisa e del Tirreno promuove due corsi gratuiti per disoccupati

Confapi Pisa e del Tirreno organizzano due corsi gratuiti destinati a disoccupati, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e rispondere alla domanda di personale qualificato nel territorio. Questi percorsi formativi rappresentano un'opportunità per migliorare le competenze e facilitare l'accesso al mondo del lavoro.

Confapi Pisa e del Tirreno promuove due corsi gratuiti a Pisa per rispondere alla carenza di personale nelle imprese e alla difficoltà sempre più evidente nel reperire personale qualificato.I due percorsi di formazione professionale, finanziati dalla Regione Toscana, sono rivolti a persone.

