Lunigiana | corsi gratuiti per riscoprire libri antichi e arte sostenibile tra cultura e tutela del territorio

A Fivizzano e Aulla, in Lunigiana, partiranno a marzo due corsi gratuiti che uniscono cultura e tutela del territorio. Uno insegnerà a riscoprire i libri antichi, focalizzandosi sulla loro conservazione e valorizzazione, mentre l’altro si concentrerà sulla pittura a olio con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. I corsi, promossi da Connessioni Apuane, mirano a coinvolgere i partecipanti in pratiche artistiche e storiche che rispettano l’ambiente e preservano il patrimonio culturale locale.

Connessioni Apuane: Cultura e Sostenibilità al Centro della Formazione Gratuita in Lunigiana. Due corsi gratuiti, uno dedicato alla storia e alla conservazione del libro antico e l'altro all'arte della pittura a olio con un sulla sostenibilità ambientale, prenderanno il via a marzo nella provincia di Massa Carrara, precisamente a Fivizzano e Aulla. L'iniziativa, promossa da Connessioni Apuane e sostenuta dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e a promuovere stili di vita più responsabili.