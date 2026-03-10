Scuola chiusa per raid due volte in un mese e lezioni riorganizzate Cosa sta succedendo al liceo Righi

Il liceo Righi di via Boncompagni ha subito due chiusure nel corso di un mese a causa di raid. Durante gli incidenti, sono stati scaricati estintori in diverse aule, rendendo l’edificio della succursale inagibile per almeno tre o quattro giorni. Le lezioni sono state riorganizzate e gli studenti hanno dovuto adattarsi a nuove modalità di insegnamento. La situazione ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti.

Estintori svuotati in ogni aula e aria irrespirabile nella sede di via Boncompagni. Il dirigente scolastico: "Atti che non ci intimidiscono, ma serve più sicurezza". Gli studenti non resteranno a casa Estintori scaricati in ogni aula che hanno reso la sede succursale del liceo Righi, in via Boncompagni, inagibile per almeno tre giorni, forse quattro. E provocato danni "che hanno un costo importante" sottolinea il dirigente scolastico, Giovanni Cogliandro. Sono state le due professoresse referenti della sede di via Boncompagni a scoprire il disastro alle 7.30 del mattino di lunedì 9 marzo, quando hanno aperto la scuola. Trovandola in...

Leggi anche: Roma, raid vandalico al liceo: “Righi fascista, la scuola è nostra”

Roma: raid al liceo Righi, scuola vandalizzata con scritte fascisteRaid notturno al liceo Righi di Roma: scritte fasciste e svastiche vandalizzano l'istituto.

