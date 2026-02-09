Roma raid vandalico al liceo | Righi fascista la scuola è nostra

Questa mattina, al liceo Righi di Roma, alcuni vandali hanno preso di mira l’edificio con insulti e danni. Sono state danneggiate alcune aule, che ora risultano inagibili, e le lezioni sono state sospese. La conta dei danni si aggira intorno ai 10mila euro. La scuola si trova sotto shock e gli studenti sono costretti a rimanere fuori dalle aule finché non si trovano soluzioni. La polizia sta indagando per capire chi si nasconde dietro questo gesto.

Aule inagibili e lezioni sospese nel noto liceo romano. La conta dei danni ammonta a 10mila euro Come ogni mattina, i cancelli del liceo Righi di Roma, si sono aperti per accogliere studenti e docenti. Questa volta, però, si sono chiusi prima del dovuto. Le lezioni sono state sospese perché nessuno avrebbe potuto mettere piede in aula. Polvere di estintori sparsa ovunque, arredi danneggiati e scritte sui muri. Questo lo scenario che il personale scolastico si è trovato davanti all'alba, dopo un raid vandalico avvenuto nella notte che ha colpito sia la succursale di via Boncompagni si al sede centrale di via Campania.

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno è entrato nel Liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma.

Questa mattina il liceo Righi a Roma si è ritrovato al centro di un atto vandalico.

