La classe 3B della scuola Decio Raggi vince il concorso dedicato a San Francesco d’Assisi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È dell’istituto comprensivo 9 “Beatrice Portinari” di Forlì la classe vincitrice del concorso nazionale dedicato a San Francesco d’Assisi. Il progetto “Il cantico strumento del perdono”, realizzato dalla classe 3B della scuola primaria ‘Decio Raggi’, ha vinto la Sezione B del Concorso nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

