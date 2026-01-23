La Juventus investe nel futuro con una particolare attenzione ai giovani talenti. Tra le recenti acquisizioni figura Fortunato Kredit, classe 2010, proveniente dalla scuola del Feyenoord. Questa scelta testimonia l’interesse del club nel sviluppare giovani promesse, integrando strategie a breve termine con un progetto di crescita a lungo termine.

La Juventus continua a muoversi lungo una doppia traiettoria: da un lato il mercato immediato, dall’altro una strategia sempre più mirata sui giovani di prospettiva. In questa seconda direzione si inserisce l’operazione Fortunato Krediet, centrocampista classe 2010 pronto a lasciare la corte di Robin Van Persie per iniziare una nuova avventura a Torino. L’astro nascente del calcio olandese: Fortunato Krediet. Il giovane talento, cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, ha attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri per maturità, struttura fisica e duttilità tattica. Nonostante abbia compiuto 16 anni solo a gennaio, Krediet mostra già caratteristiche complete: qualità in impostazione, senso della posizione e affidabilità anche in fase difensiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, scommessa sul futuro: chi è Fortunato Kredit, il talento classe 2010 scuola Feyenoord

