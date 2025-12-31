Identificata la ragazza trovata morta in un cortile di Milano si era allontanata da casa a novembre | Ho Lucifero dentro di me

È stata identificata Aurora Livoli, la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio a Milano. La 19enne, originaria di Roma e residente a Latina, si era allontanata da casa a novembre, lasciando alcune dichiarazioni inquietanti. La polizia sta indagando sulle circostanze della sua morte, mentre si cerca di ricostruire il suo percorso e le ragioni di un allontanamento che ha suscitato preoccupazione.

È stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma ma residente in provincia di Latina. La giovane si era allontanata dalla sua abitazione lo scorso 4 novembre così come denunciato dalla famiglia. Il 26 novembre l'ultimo contatto: la 19enne aveva chiamato la sua famiglia dicendo loro di stare bene ma di non avere nessuna intenzione di tornare a casa. A identificare la giovane sono stati proprio i suoi genitori, dopo che i carabinieri hanno diffuso le immagini, catturate da una telecamera di sorveglianza, che ritraevano la ragazza poco prima di morire.

