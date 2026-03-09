milan i 7 motivi per credere nella rimonta scudetto

Il Milan si presenta con sette motivi per credere nella rimonta scudetto, evidenziando una difesa che si distingue come la migliore d'Europa e una capacità di resistere alle difficoltà. La squadra ha anche dimostrato di saper segnare nei momenti decisivi, mantenendo alta l’attenzione e la determinazione in ogni partita. Questi aspetti rappresentano i punti di forza che potrebbero permettere ai rossoneri di puntare alla vetta.

E' un po' come il salto in lungo: 13 metri è una misura extraterrestre, ma a 7 ci si arriva eccome. Il Milan nella serata del derby si è mosso all'interno di questa forbice: lo scenario più fosco avrebbe visto l'Inter scomparire all'orizzonte tredici gradini più in su, quello migliore ha permesso al Diavolo di rientrare a Milanello col sapore dolce di un'impresa tornata possibile. Sette punti. Ovvero sette buoni motivi, sette basi concrete per crederci. Allegri ha toccato il punto d'arrivo - per quanto provvisorio - che voleva: la 28esima giornata ha certificato che il Milan è diventato la squadra con la miglior difesa del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

