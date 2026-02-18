Milan-Como fondamentale per lo Scudetto | ecco tutti i motivi

Il match tra Milan e Como può decidere lo scudetto, perché arriva in un momento chiave della stagione. La partita si gioca proprio quando i rossoneri devono mantenere il ritmo con le rivali e consolidare la propria posizione in classifica. Con una vittoria, il Milan potrebbe rafforzare il vantaggio e mettere pressione sugli avversari. La sfida si svolge allo stadio San Siro, dove i tifosi sperano in un risultato favorevole. La partita rappresenta un crocevia importante per il prosieguo del campionato.

Milan-Como fondamentale per lo Scudetto? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si e il motivo sta nel calendario dei rossoneri. Durante il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' 'La Tripletta' spazio anche a Milan-Como e del perché è una partita fondamentale per la corsa scudetto dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Solidità, vittorie, punti e … il Napoli: tutti i motivi per cui il Milan di Allegri può vincere lo ScudettoIl Milan di Allegri si trova in una posizione di classifica favorevole, con 38 punti e un ruolo da protagonista nella corsa allo scudetto 2026.

