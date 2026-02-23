Doppio appuntamento letterario con lo scrittore Matteo Bussola

Matteo Bussola ha partecipato a due eventi letterari organizzati dalle parrocchie di Savignano sul Rubicone, motivato dall’obiettivo di esplorare come si possano vivere le relazioni in modo più sereno. La discussione si è concentrata su come le persone possano affrontare conflitti e incomprensioni, con un’attenzione particolare alla comunicazione tra individui. La serie di incontri, intitolata “Chi sono io senza di te?”, mira a stimolare riflessioni sulla natura delle relazioni umane e le dinamiche che le caratterizzano.

Vivere le relazioni in modo "pacificato" è ancora possibile? È lo spunto di riflessione suggerito dalla Commissione culturale delle parrocchie di Savignano sul Rubicone con la rassegna "Chi sono io senza di te? L'altro: risorsa o nemico"", una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza per approfondire e comprendere le cause della crisi che coinvolge l'umanità in cui pare prevalere un "io" incapace di rapportarsi con la presenza di un "tu". In questa cornice si inserisce il doppio appuntamento di giovedì 26 febbraio sul tema "Tra disegno e scrittura: l'altro nella narrazione di Matteo Bussola".