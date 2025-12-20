Russia-Egitto Lavrov ricevuto al Cairo da al-Sisi
(LaPresse) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato sabato al Cairo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lavrov è in visita in Egitto per partecipare alla seconda conferenza ministeriale sulla cooperazione Russia-Africa, che si tiene al Cairo. Il ministro degli Esteri russo ha già tenuto colloqui bilaterali con i suoi omologhi di diversi Paesi africani a margine della conferenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
