Russia-Egitto Lavrov ricevuto al Cairo da al-Sisi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato sabato al Cairo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Lavrov è in visita in Egitto per partecipare alla seconda conferenza ministeriale sulla cooperazione Russia-Africa, che si tiene al Cairo. Il ministro degli Esteri russo ha già tenuto colloqui bilaterali con i suoi omologhi di diversi Paesi africani a margine della conferenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Russia-Africa: al via al Cairo la seconda conferenza ministeriale in vista del vertice nel 2026.

