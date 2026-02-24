Finalmente McKennie si è preso la Juve | contratto fino al 2030 le cifre del rinnovo

McKennie ha firmato un rinnovo di contratto con la Juve fino al 2030, dopo aver convinto la dirigenza a credere nel suo valore. Da sei anni in Italia, l’americano ha dimostrato di sapersi adattare e di poter essere una pedina chiave per il futuro della squadra. La trattativa si è conclusa con un accordo che prevede cifre significative e un impegno lungo nel tempo. La firma è arrivata subito dopo la partita contro la Roma.

Il 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi. Al 2030 è stato legato il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz e, al 2030, verrà legato quello già pronto di Weston McKennie: prima la fatica con il Galatasaray, poi il viaggio Capitale e la firma in agenda all'inizio della prossima settimana. Capita così che nel bel mezzo di un presente, improvvisamente, un po' più complicato, alla Continassa si dia vita ad una mossa destinata a sparigliare i giochi in casa altrui: Wes gioca da jolly e quando hai un jolly tanto prezioso nel tuo spogliatoio lo diventa anche per chi ha intenzione di migliorare la propria rosa.