Cinquantenne sorpresa alla guida di un suv senza la patente | scatta la maxi multa

Recenti controlli dei carabinieri tra Terni e Orvieto hanno portato a diverse sanzioni, tra cui una donna di cinquant’anni sorpresa alla guida di un SUV senza patente. Le operazioni hanno evidenziato anche altri comportamenti illeciti, come l’uso di sostanze stupefacenti e l’uso del cellulare alla guida. Queste situazioni evidenziano l’importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

