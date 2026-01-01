Cinquantenne sorpresa alla guida di un suv senza la patente | scatta la maxi multa

Recenti controlli dei carabinieri tra Terni e Orvieto hanno portato a diverse sanzioni, tra cui una donna di cinquant’anni sorpresa alla guida di un SUV senza patente. Le operazioni hanno evidenziato anche altri comportamenti illeciti, come l’uso di sostanze stupefacenti e l’uso del cellulare alla guida. Queste situazioni evidenziano l’importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Strade da sballo fra alcol e droga, ma anche guida senza patente e con il telefono cellulare. Numerose le sanzioni – alcune accompagnate anche da denunce – da parte dei carabinieri negli ultimi giorni fra Terni e Orvieto.Una donna di 52 anni di origini tedesche e residente in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

