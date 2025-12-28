Guida senza patente e ha con sé documenti falsi | scatta la maxi multa da 5mila euro

Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Argenta durante un normale controllo. Sorpreso con documenti falsi, è stato arrestato e multato con una sanzione di 5.000 euro. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le normative sulla circolazione e l’utilizzo di documenti validi.

Documenti falsi, sorpreso e arrestato un ragazzo di 28 anni. Venerdì 26 i carabinieri di Argenta, lo hanno fermato durante i consueti servizi di controllo del territorio. In pieno pomeriggio, una pattuglia della stazione di Argenta ha fermato e controllato il conducente di un veicolo in transito.

