Arrestato il superlatitante della Camorra Ciro Andolfi | era nascosto in un bunker segreto ricavato dentro un appartamento
È stato arrestato dopo tre anni di latitanza Ciro Andolfi, 49 anni, ritenuto esponente di spicco della camorra nell’area orientale di Napoli e inserito nell’elenco dei “primi 100” latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli all’interno di un nascondiglio ricavato in un appartamento del quartiere Barra, dove si nascondeva dal 2022. L’arresto è avvenuto al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e culminata in un imponente blitz del Comando Provinciale dei Carabinieri, con l’impiego di assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
