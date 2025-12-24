È stato arrestato dopo tre anni di latitanza Ciro Andolfi, 49 anni, ritenuto esponente di spicco della camorra nell’area orientale di Napoli e inserito nell’elenco dei “primi 100” latitanti più pericolosi del Ministero dell’Interno. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli all’interno di un nascondiglio ricavato in un appartamento del quartiere Barra, dove si nascondeva dal 2022. L’arresto è avvenuto al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e culminata in un imponente blitz del Comando Provinciale dei Carabinieri, con l’impiego di assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato il superlatitante della Camorra Ciro Andolfi: era nascosto in un bunker segreto ricavato dentro un appartamento

Leggi anche: Camorra: arrestato latitante Ciro Andolfi, fra i 100 più pericolosi. Ecco dove si nascondeva

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio; Napoli arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi | scoperto dai carabinieri in un nascondiglio; Arrestato Ciro Andolfi è uno dei 100 latitanti più pericolosi.

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone ... tg24.sky.it