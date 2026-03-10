Scoperto bunker nascosto in una casa a San Luca

In una casa in costruzione a San Luca è stato rinvenuto un bunker nascosto. Il vano si trova dietro un pannello occultato nel muro e si estende sotto il pavimento. La scoperta è stata fatta durante i lavori di costruzione, quando operai hanno notato una struttura anomala. Le forze dell'ordine sono intervenute per ispezionare l’area e verificare l’eventuale presenza di altri ambienti nascosti.

Un vano occultato dietro una parete, invisibile a un primo sguardo e protetto da una botola a scomparsa, è stato scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Bianco durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di San Luca, nel cuore dell'entroterra aspromontano. La struttura, interamente realizzata in cemento armato, era stata ricavata all'interno di un'abitazione privata ancora in fase di costruzione. Il bunker, di circa tre metri per tre e con un'altezza analoga, era raggiungibile attraverso un accesso abilmente mimetizzato nella muratura. La conformazione del locale, completamente isolato e non visibile dall'esterno, lascia ipotizzare una possibile destinazione all'occultamento di armi, sostanze stupefacenti o al rifugio di persone intenzionate a sottrarsi alle ricerche.