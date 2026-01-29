Tentano di rubare in un centro commerciale e aggrediscono il personale di sicurezza a Rimini arrestati

Due tunisini sono stati arrestati ieri sera al centro commerciale di Rimini, accusati di aver tentato di rubare e di aver aggredito un vigilante. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un furto imminente, e i due sono stati fermati sul posto. Un terzo straniero, coinvolto in altri reati, si trova già in carcere. La scena si è conclusa con l’arresto e il fermo dei sospetti, mentre il personale di sicurezza ha riportato lievi ferite.

Due arresti per tentata rapina impropria aggravata e un ordine di carcerazione eseguito: questo il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 27 gennaio a Rimini presso il centro commerciale “Le Befane”. Due cittadini tunisini sono stati fermati dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza durante un furto, mentre un altro soggetto straniero è stato tradotto in carcere per reati precedenti. Paura in un centro commerciale di Rimini La colluttazione e l’intervento della Polizia Un altro arresto per reati diversi Paura in un centro commerciale di Rimini L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione di furto e aggressione all’interno di un esercizio commerciale situato nel centro commerciale “Le Befane” di Rimini. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tentano di rubare in un centro commerciale e aggrediscono il personale di sicurezza a Rimini, arrestati Approfondimenti su Rimini CentroCommerciale Tentano un furto nei parcheggi di un centro commerciale a Castel Romano, arrestati due uomini Due uomini sono stati arrestati a Castel Romano mentre tentavano di compiere un furto nei parcheggi di un centro commerciale. Tentano di rubare le grondaie in rame da un appartamento: due pregiudicati arrestati Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rimini CentroCommerciale Argomenti discussi: Tentano di rubare un’auto in centro, due persone arrestate; Tentano di rubare un'auto, i proprietari costringono ladri alla fuga; Tentano di rubare al centro commerciale, ma non sfuggono alla vigilanza; Tentano di rubare un'auto e oppongono resistenza agli agenti: due arresti. Tentano di rubare in un centro commerciale e aggrediscono il personale di sicurezza a Rimini, arrestatiDue tunisini arrestati per tentata rapina e aggressione a un vigilante a Rimini. Un altro straniero in carcere per lesioni e spaccio. virgilio.it Azione blasfema in Calabria: tentano di rubare la corona di Gesù e deturpano il dipintoLadri in azione questa mattina nella Cattedrale di Lamezia Terme, dove hanno divelto la corona in argento applicata sul capo del Bambino Gesù di un dipinto della Madonna, opera dell’orafo Michele Affi ... zoom24.it TENTANO DI RUBARE IMPALCATURA, ARRESTATE SEI PERSONE A Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto sei persone accusate del furto di un’impalcatura. I sei... x.com TENTANO DI RUBARE IMPALCATURA, ARRESTATE SEI PERSONE A Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno tratto in arresto sei persone accusate del furto di un’impalcatura. I sei... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.