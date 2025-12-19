Rubano cosmetici per 1500 euro al supermercato | arrestate
Due giovani donne straniere sono state arrestate a Pisa, sorprese mentre tentavano di rubare cosmetici per un valore di 1500 euro nel corso di un tentativo di furto aggravato. L'intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha impedito il colpo, assicurando alla giustizia le responsabili.
Arrestate nella serata dello scorso 16 dicembre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa due giovani donne di 23 anni, di origine straniera, colte in flagranza di reato per tentato furto aggravato in esercizio commerciale.L'intervento è scattato intorno alle 18 a seguito di una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
