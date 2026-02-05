Frontale tra due auto a Candia | ci sono dei feriti Soccorsi sul posto

Questa sera a Candia, lungo la strada vicino al canile di Bolignano, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono arrivati i soccorritori che stanno portando via i feriti. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna informazione ancora sulle condizioni delle persone coinvolte.

ANCONA - Un incidente frontale si è verificato questa sera a Candia, lungo la strada vicino al canile di Bolignano. Il bilancio è di due feriti, una donna e un uomo sulla trentina. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e l’automedica del Crass. I due.🔗 Leggi su Anconatoday.it

