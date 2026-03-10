Nel foggiano è stato ritrovato il giubbotto di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza scomparsa recentemente nella zona. La scoperta è avvenuta nel luogo dove si sospettava potesse essere stata lasciata. Le forze dell’ordine hanno recuperato l’oggetto senza ulteriori dettagli sulla presenza o assenza della ragazza. Le ricerche continuano per chiarire la situazione.

Nel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l’ultima volta, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, è stato ritrovato il giubbotto bianco di pelliccia che indossava il. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scomparsa nel foggiano, ritrovato il giubbotto di Elena

Articoli correlati

Elena Rebeca Burciou scomparsa dal 2 marzo nel Foggiano, ricerche anche con droni e cani(Adnkronos) – Vengono utilizzati anche droni per le ricerche di Elena Rebeca Burciou, 21 anni di origine romena, scomparsa dal 2 marzo nei pressi di...

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa 8 giorni fa, il suo giubbotto bianco di pelliccia trovato sotto un ponteÈ stato ritrovato sotto un ponte nei pressi della Statale 16, tra Foggia e San Severo, il giubbotto bianco di pelliccia che la 21enne Elena Rebeca...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scomparsa nel foggiano ritrovato il...

Temi più discussi: Ragazza di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia: il cellulare ritrovato lungo la statale 16; Elena Rebeca, scomparsa nel Foggiano: ancora nessuna traccia della ragazza rumena di 21 anni; A Foggia quarto giorno di ricerche per Elena, la 21enne scomparsa nel nulla: trovato il suo cellulare sulla statale; Elena scomparsa a Foggia da giorni, trovato e sequestrato il telefono della 21enne: era sulla statale 16.

La scomparsa di Elena Rebeca nel Foggiano, ancora ricerche con cani e droniNel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stata vista l'ultima volta, lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo, è s ... ansa.it

Elena Rebeca, scomparsa nel Foggiano: si cerca ancora con cani e droni la ragazza rumena di 21 anniNel luogo dove Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, è stato ritrovato il giubbotto bianco di pelliccia che indossava il giorno dell ... msn.com

RAGAZZA SCOMPARSA A FOGGIA, ricerche nei campi. Un uomo avrebbe tentato di imporle la “protezione”. Trovato il giubbotto - facebook.com facebook

Ritrovato il giubbotto bianco di pelliccia che la 21enne indossava il giorno della scomparsa, proseguono le ricerche #ANSA x.com