Elena Rebeca Burcioiu scomparsa 8 giorni fa il suo giubbotto bianco di pelliccia trovato sotto un ponte

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni, è scomparsa otto giorni fa. Il suo giubbotto bianco di pelliccia è stato ritrovato sotto un ponte tra Foggia e San Severo, lungo la Statale 16. La mattina della scomparsa, lunedì 2 marzo, indossava proprio quel giubbotto. La scoperta del capo di abbigliamento ha portato le indagini nella zona.

È stato ritrovato sotto un ponte nei pressi della Statale 16, tra Foggia e San Severo, il giubbotto bianco di pelliccia che la 21enne Elena Rebeca Burcioiu indossava la mattina della scomparsa, avvenuta lunedì 2 marzo. Proseguono le ricerche con i cani molecolari.