Lavori alla stazione di Ciampino | modifiche ai treni Regionali e Intercity dal 3 al 6 gennaio 2026

Dal 3 al 6 gennaio 2026, sono previste modifiche ai collegamenti ferroviari presso la stazione di Ciampino, a causa di lavori programmati da un ente esterno al Gruppo FS. Durante questo periodo, alcuni treni Regionali e Intercity delle linee FL6 e FL4 potrebbero subire variazioni di orario o deviazioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di pianificare i viaggi.

