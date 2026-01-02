Lavori alla stazione di Ciampino | modifiche ai treni Regionali e Intercity dal 3 al 6 gennaio 2026
Dal 3 al 6 gennaio 2026, sono previste modifiche ai collegamenti ferroviari presso la stazione di Ciampino, a causa di lavori programmati da un ente esterno al Gruppo FS. Durante questo periodo, alcuni treni Regionali e Intercity delle linee FL6 e FL4 potrebbero subire variazioni di orario o deviazioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di pianificare i viaggi.
Dal 3 al 6 gennaio 2026, per lavori programmati nella stazione di Ciampino da una società esterna al Gruppo FS, alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle linee FL6 Roma – Cassino – Caserta e FL4 Albano, FL4 Frascati e FL4 Velletri potranno subire delle modifiche.Durante i lavori – che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
