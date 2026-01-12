Sciopero treni lunedì 12 gennaio 2026 | orari fasce di garanzia e treni garantiti Trenord Trenitalia Italo

Il 12 gennaio 2026 si terrà uno sciopero dei treni che potrebbe causare cancellazioni e ritardi, in particolare sui servizi regionali e suburbani. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, sono previste fasce di garanzia e treni garantiti. È consigliabile verificare gli orari aggiornati con le compagnie coinvolte, come Trenord, Trenitalia e Italo, prima di pianificare gli spostamenti in questa giornata.

Giornata complicata per chi si sposta in treno: lunedì 12 gennaio 2026 è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni soprattutto sui regionali (e, in Lombardia, anche su molte linee suburbane e collegamenti aeroportuali). I disagi possono verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione. Orari dello sciopero La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sciopero treni lunedì 12 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti (Trenord, Trenitalia, Italo) Leggi anche: Sciopero treni 28 novembre, stop a Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia Leggi anche: I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sciopero di Trenitalia Trenord e Italo venerdì 9 sabato 10 e lunedì 12 Cub e Sgb | Per Ambrosio e la sicurezza dei lavoratori; Ferrovie doppio sciopero | sabato 10 e lunedì 12 gennaio; Lunedì nero per chi viaggia oggi c’è sciopero dei treni; Treni sospesi per Milano Malpensa | da lunedì 12 gennaio disagi in vista per chi dovrà volare. Sciopero Trenord il 12 gennaio, a rischio i trasporti in Lombardia: orari e treni garantiti - A rischio servizi regionali, suburbani, aeroportuali e alcune corse di lunga percorrenza fino alle 02:00 ... fanpage.it

Sciopero dei treni del 12 gennaio 2026: disagi in vista in Lombardia (e non solo). Gli orari e tutte le informazioni utili - Incrociano le braccia i lavoratori di Trenord, ma l'agitazione potrebbe coinvolgere anche il personale delle altre compagnie. today.it

Sciopero treni 12 gennaio 2026 Trenord e Trenitalia in Lombardia: fasce orarie garantite - Due agitazioni concomitanti: accanto allo sciopero del personale Trenord, si ferma anche quello di Trenitalia. italiaoggi.it

Seconda giornata di sciopero dei treni con nuove difficoltà per chi viaggia in Lombardia. Trenord invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a verificare eventuali variazioni del servizio. Lo sciopero interessa l’intera giornata di oggi, lunedì 12 - facebook.com facebook

Per oggi è previsto uno sciopero dei treni x.com

