Altre 8 ore di sciopero alla Cam I sindacati | Totale assenza di risposte concrete
Sono state proclamate altre 8 ore di sciopero alla Cam, in risposta alla mancanza di risposte concrete alla crisi aziendale. Il prossimo 22 dicembre, lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti bergamaschi si fermeranno e presidieranno l’ingresso della sede di Grumello del Monte dalle 9 alle 11, ribadendo la loro richiesta di iniziative concrete.
Grumello del Monte. Sono state proclamate ulteriori 8 ore di sciopero per la vertenza sulla crisi della Cam: il prossimo 22 dicembre, lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti bergamaschi incroceranno le braccia e presidieranno l’ingresso della sede di Grumello del Monte dalle 9 alle 11. Così hanno deciso, d’intesa con i dipendenti, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm e la Rsu dell’azienda per dare voce alla protesta che l’intenzione della proprietà di dichiarare esuberi e delocalizzare la produzione sta facendo alzare. “La scelta di proseguire con lo stato di agitazione nasce dalla totale assenza di risposte concrete da parte dell’azienda alle richieste avanzate dai lavoratori – dichiarano i sindacalisti Vincenzo Zammito, Manuel Carrara e Tsegereda Weldegebral -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Sciopero alla Lpe-Asm di Baranzate contro 57 licenziamenti, i sindacati: “si rischia la chiusura totale del sito” | VIDEO
Leggi anche: Collettivo Studentesco Irpino: "Assenza di risposte concrete alle istanze presentate a Buonopane"
ANTONIO CARRARO A MARZO 8 ORE DI SCIOPERO 27022023
Altre 8 ore di sciopero alla Cam. I sindacati: “Totale assenza di risposte concrete” - A fine novembre è stata confermata la chiusura dell’attività produttiva e l’apertura della procedura di esubero. bergamonews.it
Conerobus: sciopero di 8 ore il 20 novembre - Neanche 24 ore dopo, l'annuncio di un nuovo sciopero, da 8 ore, per giovedì 20 novembre. rainews.it
SPACCATURA TOTALE Crisi nera a Casa Sollievo, il tavolo si spacca: sindacati verso lo sciopero dopo il muro del Cda - Video - facebook.com facebook
Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.