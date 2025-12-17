Altre 8 ore di sciopero alla Cam I sindacati | Totale assenza di risposte concrete

Sono state proclamate altre 8 ore di sciopero alla Cam, in risposta alla mancanza di risposte concrete alla crisi aziendale. Il prossimo 22 dicembre, lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti bergamaschi si fermeranno e presidieranno l’ingresso della sede di Grumello del Monte dalle 9 alle 11, ribadendo la loro richiesta di iniziative concrete.

Grumello del Monte. Sono state proclamate ulteriori 8 ore di sciopero per la vertenza sulla crisi della Cam: il prossimo 22 dicembre, lavoratori e lavoratrici degli stabilimenti bergamaschi incroceranno le braccia e presidieranno l’ingresso della sede di Grumello del Monte dalle 9 alle 11. Così hanno deciso, d’intesa con i dipendenti, le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm e la Rsu dell’azienda per dare voce alla protesta che l’intenzione della proprietà di dichiarare esuberi e delocalizzare la produzione sta facendo alzare. “La scelta di proseguire con lo stato di agitazione nasce dalla totale assenza di risposte concrete da parte dell’azienda alle richieste avanzate dai lavoratori – dichiarano i sindacalisti Vincenzo Zammito, Manuel Carrara e Tsegereda Weldegebral -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

