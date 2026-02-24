Sci di fondo i convocati dell’Italia per Falun C’è anche Pellegrino dopo la rinuncia alla 50 km olimpica

La convocazione dell’Italia per la tappa di Falun deriva dalla decisione di Pellegrino di rinunciare alla gara olimpica dei 50 km. La squadra si prepara ora alla penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, che si terrà tra fine febbraio e inizio marzo. Tra i chiamati figura anche il veterano, pronto a rappresentare il paese in Svezia. La competizione si avvicina e gli atleti si allenano intensamente per ottenere i migliori risultati.

Archiviata la parentesi legata alle gare olimpiche in Val di Fiemme, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con lo svolgimento della quintultima tappa della stagione, in programma a Falun tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Sulle nevi svedesi andranno in scena una sprint a tecnica libera e successivamente uno skiathlon. L’Italia si presenterà sulle piste che ospiteranno nel 2027 i Campionati Mondiali di sci nordico con una spedizione di 10 atleti, tra cui 7 uomini e 3 donne. Nello specifico, il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Nicole Monsorno ed Iris De Martin Pinter. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA: Barp nel gruppo di testa dopo i primi 10 km, Pellegrino non è al viaOggi, nella gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, Barp si trova tra i leader dopo i primi 10 km, mentre Pellegrino non partecipa alla competizione.

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Oberhof. Pellegrino faro del gruppo azzurroL’Italia si prepara alla sesta tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Oberhof, in programma dal 17 al 18 gennaio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Johannes Klaebo, re dello sci di fondo: primo a vincere 6 medaglie d'oro in un'Olimpiade invernale; Federico Pellegrino e l'ultima gara alle Olimpiadi: Programma 50 km sci di fondo, orari, dove vedere in diretta tv e streaming; Pellegrino-Barp, Italia di bronzo nella team sprint: rivivi l'arrivo; Olimpiadi invernali, un cane lupo corre sulla pista di sci di fondo. FOTO.

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Falun. C’è anche Pellegrino dopo la rinuncia alla 50 km olimpicaArchiviata la parentesi legata alle gare olimpiche in Val di Fiemme, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo con lo ... oasport.it

Sci di fondo, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Lo sci di fondo italiano sta per salutare Federico Pellegrino, l’unico atleta in grado di ottenere risultati di grido dal 2011 in poi tenendo in ... oasport.it

Hai mai provato a fare sci di fondo La pista è adatta a grandi e piccini, con tracciati turistici per il tempo libero e varianti pensate per chi desidera allenarsi in modo più intenso. L’area dispone di: • ampio parcheggio gratuito per auto e bus • bar e ristora - facebook.com facebook

UNA MARATONA È la mass start maschile dello sci di fondo! 50 km in tecnica classica che regaleranno spettacolo a Lago di Tesero! Uno stato influenzale ferma Chicco Pellegrino… Ma ci sono Elia Barp e Simone Daprà da tifareeeeeeeeee #Itali x.com