Coppa del Mondo di Sci di Fondo Federico Pellegrino guida gli Azzurri a Falun | obiettivo podio

Parte di nuovo lo sci di fondo italiano in Coppa del Mondo, dopo le medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia è in gara a Falun, in Svezia, con gare in programma dal 28 febbraio al 1 marzo. Le gare propongono la sprint in tecnica libera, con la skiathlon. Gli Azzurri, guidati da Federico Pellegrino, puntano al podio. Come riporta fisi.org – Il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato per la due giorni svedese lo stesso Pellegrino (che, reduce da un’influenza, disputerà solamente la sprint), Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini e Michael Hellweger al maschile, Caterina Ganz, Nicole Monsorno ed Iris De Martin Pinter al femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun: Pellegrino e Barp in gara nella sprint TL e nello skiathlonDopo i due bronzi olimpici nella staffetta e nella team sprint maschile di Milano Cortina 2026, gli azzurri dello sci di fondo ripartono dalla Coppa...

Coppa del Mondo sci di fondo Falun 2026: programma, orari, tv, streamingIl caso curioso di Falun: l’anno scorso fu l’ultima settimana prima dei Mondiali di Trondheim, quest’anno è la prima dopo le Olimpiadi.

Temi più discussi: Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare veloci ad Andorra; Brignone in pista già nel weekend: il suo calendario; Controllo neve ok su 'La VolatA': tutto pronto per il grande ritorno della coppa femminile in Val di Fassa.

Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon si appresta a vivere il finale della Coppa del Mondo. Bisognerà però attendere ... oasport.it

Sci, a Soldeu si riparte con la Coppa del Mondo: terzo tempo per Goggia, anche Brignone in pistaArchiviate le Olimpiadi, è andata in scesa la prova della discesa libera con le azzurre subito protagoniste: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Questi Giochi segnano la fine di un’era: lo sci di fondo e il biathlon azzurro salutano i loro volti simbolo: Federico Pellegrino e Dorothea Wierer concludono la loro carriera, lasciandoci un’eredità che va ben oltre le medaglie e i titoli conquistati. Così come com - facebook.com facebook

Un podio che è già storia. Bronzo olimpico nella staffetta maschile 4x7.5 km di sci di fondo. Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Federico Pellegrino. Quattro giganti azzurri. Che abbiamo avuto il piacere di ricevere a #CasaItaliaMICO2026 pe x.com