Sci di fondo Coppa del Mondo Oslo 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo torna a Oslo nel 2026, con la tradizionale 50 chilometri di Holmenkollen che si terrà nuovamente sulla celebre pista. Sono stati annunciati il programma, gli orari e le modalità di trasmissione sia in tv che in streaming. La gara rappresenta un appuntamento fisso nel calendario internazionale e ha un ruolo di rilievo per gli atleti in gara.

Il grande momento è arrivato: si ritornerà a Oslo. La 50 chilometri di Holmenkollen, un autentico simbolo del calendario di Coppa del Mondo, si rivede e avrà anche una valenza importante. Ma non solo: questa volta ci sarà la contemporaneità della gara maschile e di quella femminile, che partiranno a 45 minuti di distanza l'una dall'altra. Un fatto del tutto particolare, visto che normalmente, negli ultimi due anni, le competizioni sono state svolte in giorni differenti. In casa Italia di ricordi ce ne sono diversi, ma che resteranno presumibilmente ormai lontani a meno di colpi di coda comunque meno improbabili rispetto al recente passato.