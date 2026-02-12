Questo referendum ha diviso le opinioni. Da una parte, chi chiede rispetto per la par condicio, dall’altra, chi pensa che le idee siano confuse. Nel frattempo, nasce il Comitato del ‘fate come vi pare’, che invita a non prendersi troppo sul serio e a rispettare le scelte di ognuno. La questione rimane aperta, mentre si aspetta di vedere come si svilupperà la discussione pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Il lavoro del deskista è complicato, duro e stressante. C’è da leggere tutte le mail, provare a trovare un titolo a notizie per cercare di dargli un appeal e renderle interessanti. Nel marasma generale se ne leggono tante e di ogni categoria, poi capita quella che lascia un po’ interdetti perchè genera confusione lasciando in bilico. Il discorso referendum sulla giustizia è già complicato di suo, provarsi a immaginare se si entra in un comitato e se ne esce con un’idea di ‘ni’ o di ‘forse’. Tra i tanti comitati è nato quello per il No nell’area del Medio Calore e fin qui nulla di anomalo, peccato che la mail arrivi da un indirizzo che recita ‘Comitato per il sì Medio Calore’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, par condicio o idee confuse? Nasce il Comitato del ‘fate come vi pare’

Sigfrido Ranucci finisce di nuovo sotto accusa.

Report finisce all'Agcom dopo l'accusa di aver violato la par condicio sul referendum.

Referendum Giustizia - Il Comitato del No si presenta

