Il concetto di sinistra in Italia ha subito nel tempo molteplici trasformazioni e interpretazioni. Sebbene i riformisti abbiano idee spesso confuse e talvolta si avvicinino alla destra, il dibattito sulla definizione di sinistra rimane attuale. Dal 1921, con la nascita del Partito Comunista, il significato di questa parola ha evoluto il suo senso, riflettendo i cambiamenti politici e sociali del paese.

Il dibattito attorno a cosa sia sinistra è annoso e non nuovo. Se si torna per un attimo a Livorno, si vedrà che la distinzione che più ha attraversato la politica italiana e che nel 1921 lì si è realizzata nella scissione e nella nascita del Partito Comunista d’Italia, in realtà ha subito progressivi slittamenti semantici. Così massimalisti e riformisti non sono certo più gli stessi di allora. Si pensi solo a quello che scriveva nel 1924 Piero Gobetti di Giacomo Matteotti, già assassinato dai fascisti, ovvero che quest’ultimo era pur sempre un marxista che non ignorava Hegel e non aveva trascurato Sorel (il teorico del sindacalismo rivoluzionario), che la sua intransigenza era soreliana, che l’idea di un sindacalismo graduale non era teorica ma pragmatica, “suggeritagli dall’esperienza di ogni giorno in un paese servile che è difficile scuotere senza che si abbandoni a intemperanze penose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I riformisti hanno poche idee e ben confuse, ma ci sono (e spesso collimano con la destra): dunque oggi cos’è la sinistra?

