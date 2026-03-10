Scavi illegali e vendita online di reperti paleontologici | condannato un 44enne di Valfabbrica

Un uomo di 44 anni di Valfabbrica è stato condannato per aver partecipato a scavi illegali e alla vendita online di reperti paleontologici. L’indagine ha portato alla luce un’organizzazione ben strutturata, composta da diversi membri che ricoprivano ruoli specifici per depredare il patrimonio paleontologico e archeologico tra le Marche e l’Umbria.

Un'organizzazione strutturata, in cui ognuno dei partecipanti ricopriva un ruolo con competenze precise, al fine di depredato il patrimonio paleontologico e archeologico tra Marche e Umbria. Cinque degli otto imputati, tra cui un 44enne di Valfabbrica, hanno scelto riti alternativi tra patteggiamento e abbreviato, ottenendo condanne comprese tra un anno e mezzo e tre anni di reclusione. A beneficiare dei riti alternativi sono due uomini residenti nel Maceratese, di 58 e 49 anni; un 25enne di Cerreto d'Esi (Ancona); un 44enne di Valfabbrica (Perugia); e un 74enne di Gagliole (Macerata). Per loro, le accuse a vario titolo di furto e riciclaggio di beni archeologici e paleontologici, scavi non autorizzati e, in alcuni casi, concorso nei reati, si sono tradotte in pene definitive grazie alla scelta dei riti alternativi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

