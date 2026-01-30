Un anziano di 80 anni è finito in manette con l’accusa di aver gestito un traffico di farmaci contraffatti, tra cui pillole che sembravano Valium. La polizia ha smantellato un’operazione su vasta scala, e l’uomo è stato condannato a sedici anni e sei mesi di prigione. Durante le indagini, sono emersi dettagli su come l’imprenditore abbia prodotto e venduto online le sostanze illegali, mettendo a rischio la salute dei clienti.

Un uomo di 80 anni, John Eric Spiby, è stato condannato a sedici anni e sei mesi di carcere per aver guidato un’operazione criminale su larga scala che produceva e distribuiva farmaci contraffatti, tra cui compresse che imitavano il Valium. L’attività, scoperta dalle autorità del Greater Manchester Police, si è sviluppata tra il 2020 e il 2022, con base in una zona residenziale vicino Wigan, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Spiby, nato nel 1945 in una città segnata dal declino industriale, ha sempre avuto un precedente penale, ma fino al 2009 si è limitato a piccoli reati. La svolta è arrivata nel 2010, quando ha vinto 2,4 milioni di sterline alla National Lottery. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un anziano imprenditore di sostanze illegali: il caso del Valium contraffatto in vendita online

