Afferrato per un braccio prima di lanciarsi nel vuoto | polizia salva un uomo

Prato, 23 dicembre 2025 – Voleva gettarsi dal tetto della propria abitazione, ma è stato salvato in extremis grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato. È accaduto nella serata di lunedì 22 dicembre a Prato. Le radici di Roberto Benigni. Il ritorno del padre dal lager, la povertà, la fame: “La mì mamma? Era così bella” Il dramma in casa. La segnalazione alla sala operativa è arrivata intorno alle 19:10. Una Volante è intervenuta rapidamente sul posto. All’arrivo gli agenti hanno trovato la moglie dell’uomo e i due figli in forte stato di agitazione: il padre era infatti salito sul tetto spiovente della casa con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

