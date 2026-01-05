Capodanno da brividi | Carabinieri salvano un uomo che voleva lanciarsi nel vuoto
All’alba del 1° gennaio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in soccorso di un uomo che aveva tentato ripetutamente di lanciarsi da un ponte. L’intervento tempestivo ha evitato una tragedia, dimostrando l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Un episodio che ha sottolineato come, anche nei momenti più difficili, l’intervento tempestivo possa fare la differenza.
Dramma sfiorato all’alba del 1° gennaio: un uomo residente nella zona è stato salvato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dopo aver tentato due volte di gettarsi da un ponte.La Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto una telefonata intorno alle 05:30 da un familiare disperato. L’uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
