Capodanno da brividi | Carabinieri salvano un uomo che voleva lanciarsi nel vuoto

All’alba del 1° gennaio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti in soccorso di un uomo che aveva tentato ripetutamente di lanciarsi da un ponte. L’intervento tempestivo ha evitato una tragedia, dimostrando l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Un episodio che ha sottolineato come, anche nei momenti più difficili, l’intervento tempestivo possa fare la differenza.

