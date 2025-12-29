Nuoto Orange Cup di Rotterdam Virtus Buonconvento detta legge

La Virtus Buonconvento si distingue ai campionati internazionali Orange Cup di Rotterdam, contribuendo in modo significativo ai successi della Toscana nel nuoto. La partecipazione della squadra evidenzia l’impegno e la crescita del settore, portando a casa risultati rilevanti e rafforzando la presenza regionale in ambito internazionale. Un importante momento di confronto e di valorizzazione delle capacità dei giovani atleti toscani.

Notevole contributo della Virtus Buonconvento ai colori del nuoto della Toscana al prestigioso meeting internazionale Orange Cup di Rotterdam. Le sorelle Costagli (Chiara, Federica e Francesca) sono ormai stabilmente tra le big in Italia in questa disciplina, come pure Mattia Ferri, classe 2007, anche lui nel Tuscany Team. Il gruppo, guidato dal tecnico Carlo Bernava, accompagnato dal social media manager Giacomo Garzelli, ha vissuto questa esperienza internazionale in un contesto di gare che vedeva la partecipazione di tante rappresentative, tra le quali, fortissima, la Nuova Zelanda, oltre all'Italia, al Giappone, al Canada, alla Francia, al Belgio.

Orange Cup. Azzurri in gara a Rotterdam dal 28 al 30 novembre - La stagione internazionale del nuoto per salvamento riparte con i consueti meeting German Cup a Warendorf e Orange Cup a Rotterdam. federnuoto.it

Italia super protagonista a Rotterdam nella Orange Cup che ha inaugurato la stagione internazionale del lifesaving. Sono 42 le medaglie conquistate dagli azzurri (171411). Chiusura alla grandissima con Simone Locchi che si prende il record del mondo - facebook.com facebook

