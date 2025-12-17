Tenta di svaligiare un distributore automatico 26enne denunciato | il complice è riuscito a fuggire

Un tentativo di furto di distributori automatici a Giarre si è concluso con la denuncia di un 26enne, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzarli insieme a un complice ancora irreperibile. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il furto e avviato le indagini per identificare l'altro coinvolto.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giarre hanno colto sul fatto un 26enne del posto che ha tentato di forzare alcuni distributori automatici di bevande di una stazione di servizio con un complice, non ancora identificato. Erano quasi le cinque del mattino quando un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

