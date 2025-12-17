Tenta di svaligiare un distributore automatico 26enne denunciato | il complice è riuscito a fuggire

Un tentativo di furto di distributori automatici a Giarre si è concluso con la denuncia di un 26enne, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzarli insieme a un complice ancora irreperibile. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il furto e avviato le indagini per identificare l'altro coinvolto.

