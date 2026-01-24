Furti notturni nel distributore automatico denunciato un 35enne

Da dicembre, un distributore automatico presso un'azienda ravennate è stato oggetto di ripetuti furti notturni. Dopo aver rilevato le sottrazioni di incasso, le autorità hanno avviato indagini che hanno portato alla denuncia di un uomo di 35 anni. Questa vicenda evidenzia le sfide legate alla sicurezza dei distributori automatici e l'importanza di sistemi di videosorveglianza efficaci.

I primi furti risalgono allo scorso dicembre quando, in un'azienda ravennate, i responsabili si sono accorti che il distributore automatico veniva sistematicamente depredato dell'incasso. E' così partita una denuncia alla Polizia di Stato e, nei giorni scorsi, gli inquirenti della Mobile hanno.

