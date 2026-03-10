Il capitano del Ligorna, una società con 104 anni di storia, ha recentemente raccontato di aver sconfitto un tumore maligno senza averlo comunicato pubblicamente. Dopo aver affrontato questa difficile prova, ha detto di aver ricevuto supporto dalla famiglia e dal club durante il percorso. Ora, con il sorriso, si impegna a rappresentare con orgoglio la sua Genova.

Paolo Scannapieco ha giocato la sua partita più importante fuori dal campo: “Tre anni fa mi hanno diagnosticato un tumore maligno alla parotide. È stato un duro colpo, i medici hanno scelto di operarmi subito, per fortuna la malattia non ha sviluppato metastasi. Dopo tre settimane stavo già lottando in difesa”. Il classe ’97 è il capitano del Ligorna, la terza squadra di Genova che sogna una storica promozione tra i professionisti. La formazione allenata da Matteo Pastorino comanda il girone A di Serie D con 59 punti, +1 sul Vado secondo. Domenica c’è il derby contro i rivali: “È una partita importante, ma giocheremo senza pressione. A inizio stagione non ci aspettavamo di lottare per la vetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scannapieco: "Ho battuto un tumore maligno senza dirlo a nessuno. Ora porto in alto l'altra Genova"

