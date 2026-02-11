C’è qualcosa di profondamente commovente nelle storie di eroi che non vogliono essere chiamati tali. Gente che fa la cosa giusta semplicemente perché è giusto farla, senza aspettarsi applausi, riconoscimenti o medaglie. Salvando una vita per volta. One life at a time. Sir Nicholas Winton è stato esattamente questo tipo di persona: un broker londinese che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ha messo in piedi un’operazione praticamente impossibile, salvando 669 bambini ebrei dalla furia nazista. E poi non ne ha più parlato. Per 50 anni. Come se niente fosse. Il film che racconta questa storia straordinaria è One Life. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv One Life: la storia vera di Nicholas Winton, che ha salvato 669 bambini dall'Olocausto senza dirlo a nessuno

Questa sera su Rai 1 va in onda il film “One life”, la storia vera di Sir Nicholas Winton.

One Life: la straordinaria vicenda di Nicholas Winton stasera in tv su Rai 1One Life arriva in prima visione su Rai 1 con una storia vera che è già di per sé un film: quella di Nicholas Winton, l’uomo che riuscì a salvare centinaia di bambini dall’orrore nazista. La messa in ... corrieredellumbria.it

Stasera in prima visione tv in chiaro c’è One Life, piccolo film con una storia e un attore giganteschiLa vicenda vera dello Schindler inglese, il suo eroismo tenuto segreto per anni e la maestosità del suo protagonista. Da vedere, senza se e senza ma ... msn.com

One life. Stasera su raiuno. Un film stupendo, tratto da una storia vera, recitato dal mitico Anthony Hopkins, di cui consiglio la visione a chi non lo avesse ancora visto. - facebook.com facebook