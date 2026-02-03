Garlasco il paragone del giudice Vitelli col calcio di rigore | L' ho battuto bene o male? Non sta a me dirlo

Il giudice Vitelli, che nel primo processo assolse Alberto Stasi, torna a parlare del caso. Con parole semplici, ha paragonato la sua decisione a un calcio di rigore, lasciando aperta la domanda su come abbia battuto quel rigore.

Il “Rigore” di Stefano Vitelli su Garlasco Durante la puntata del 3 febbraio del programma Rai Storie Italiane, il giudice Stefano Vitelli che assolse Alberto Stasi in primo grado ha parlato di come ha vissuto il processo di Garlasco. Con una metafora calcistica, Vitelli ha paragonato la sua carriera, e quella di molte altre persone, a una lunga partita di calcio, che nonostante tutto quello che si fa, può essere decisa da un solo episodio. Vede così la sua decisione su Garlasco come un calcio di rigore sulla base del quale viene giudicata tutta la sua carriera: Per me Garlasco è stato un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it

