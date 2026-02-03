Scacchi Rocco Di Gianni e Maria Carla Disanto trionfano al Campionato Provinciale

Il Campionato Provinciale di Foggia si è concluso con una grande festa. Rocco Di Gianni e Maria Carla Disanto hanno portato a casa la vittoria, tra le tante partite giocate tra il 30 gennaio e il 1° febbraio. La sede dell’Asd Scacchi Foggia, situata in via Monte Sabotino presso il Dopo Lavoro Ferroviario, ha visto un pubblico appassionato seguire con attenzione ogni mossa. I due campioni hanno dimostrato abilità e concentrazione, battendo avversari di livello e lasciando il segno in questa

Si è concluso con grande entusiasmo il Campionato provinciale di Foggia 2026, svoltosi dal 30 gennaio al 1° febbraio nella sede dell’Asd Scacchi Foggia in via Monte Sabotino, presso il Dopo Lavoro Ferroviario. Il Candidato Maestro Rocco Di Gianni, già vice-campione italiano, ha conquistato il primo posto in classifica generale e il titolo di Campione Provinciale di Foggia 2026, chiudendo con 4 punti su 5 e superando per spareggio tecnico i diretti inseguitori. Per Di Gianni si tratta di una conferma prestigiosa, avendo già vinto il titolo numerose volte in passato (è al nono titolo provinciale).🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Foggia Scacchi Scritture di lago, a Villa Erba trionfano Maria Teresa Giaveri, Elena Tartaglia e Luigi Maria Sponzilli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Foggia Scacchi Argomenti discussi: Scacchi, Rocco Di Gianni e Maria Carla Disanto trionfano al Campionato Provinciale - FoggiaToday. Rocco Di Gianni - Campione Provinciale 2026 Maria Carla Di Santo - Campionessa Provinciale 2026 Congratulazioni! @fanpiùattivi FSI - Comitato Regionale Pugliese Federazione Scacchistica Italiana CONI CONI Comitato regionale Puglia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.