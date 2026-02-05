Campionato di scacchi a Trevisago | Donadini vince il Provinciale con 50 anni di Canal festeggiati

A Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, si è appena concluso il 26° Campionato Provinciale di Scacchi. Francesco Donadini, 18 anni, ha dominato il torneo con sei vittorie in sei partite, portando a casa il titolo. Nel frattempo, il paese ha festeggiato anche i 50 anni del Canal, con un gruppo di residenti che ha brindato al traguardo.

**Un weekend di scacchi a Trevisago: Donadini vince il Provinciale, festeggiano i 50 anni del Canal** A Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, il 26° Campionato Provinciale di Scacchi ha visto la vittoria di Francesco Donadini, 18 anni, che ha conquistato il titolo con un bilancio perfetto di sei vittorie su sei partite. L’evento, tenutosi presso il “teatro” del centro storico, ha celebrato anche il traguardo importante della Scacchistica Esteban Canal: i 50 anni di attività. L’occasione è stata un momento di orgoglio per il territorio, con una festa in onore della storia del circolo, e un riconoscimento speciale per i giovani talenti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu



