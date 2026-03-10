Il 22 marzo 2026, l’ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica ospiterà il Campionato Provinciale Under 18 di scacchi, coinvolgendo sei categorie diverse. La gara si svolgerà nella fascia ionica della Locride, con partecipanti che si sfideranno in una competizione dedicata ai giovani talenti del gioco. L’evento attirerà appassionati e appassionate di scacchi provenienti dalla provincia.

La fascia ionica della Locride si prepara a diventare il palcoscenico di una sfida intellettuale di alto livello, quando domenica 22 marzo 2026 l’ex Convento dei Minimi a Roccella Ionica ospiterà il Campionato Provinciale Under 18 di scacchi. L’evento, organizzato dall’Asd Scacco Matto in collaborazione con il Comitato Regionale Calabria, vedrà affrontarsi i giovani talenti della provincia in sei categorie d’età distinte, trasformando la competizione sportiva in un momento di aggregazione sociale per le famiglie e i ragazzi del territorio. Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso il Largo Molinero, con l’inizio ufficiale delle partite previsto per le 10:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scacchi a Roccella: 6 categorie per il campionato under 18

