Nel fine settimana si è svolta la prima tappa del campionato ’LB3’ dedicato alle categorie Allieve e Junior. La Polisportiva Barbanella ha partecipato con entusiasmo, ottenendo due medaglie di bronzo che testimoniano l’impegno sfoggiato sul campo. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti pronti a mettersi in gioco in un’atmosfera di sfida e concentrazione.

Una giornata di successi per la Polisportiva Barbanella Uno che ha preso parte alla prima prova del campionato ’LB3’ categorie Allieve e Junior di federazione a Pisa con due squadre formate da ginnaste provenienti dal settore promozionale e alla prima esperienza nei campionati di federazione di ginnastica artistica. Grande debutto per la squadra Allieve composta da Stella Borsetti, Rebecca Pegoraro, Maria Orlandi, Sofia Masi, Margherita Marconi, che hanno conquistato la medaglia di bronzo. Ma non sono state da meno le compagne di squadra, Susanna Cerretti, Carlotta Mainardi e Viola Bentivoglio che, con un’ottima performance, salgono anch’esse sul terzo gradino del podio nella categoria Junior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato ’LB3’ categorie Allieve e Junior. Polisportiva Barbanella. Due medaglie di bronzo

